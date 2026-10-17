Trotz einiger Ausfälle: Huskies erkämpfen zwei Punkte in Regensburg

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben am Freitagabend trotz zahlreicher personeller Ausfälle einen weiteren Auswärtssieg eingefahren.

Bei den Eisbären Regensburg setzten sich die Schlittenhunde mit 3:2 nach Verlängerung durch. Lukas Jung erzielte den entscheidenden Treffer und sicherte den Nordhessen damit den Zusatzpunkt.

Die Partie begann mit guten Gelegenheiten für die Gäste. Nach einem Schuss von Stadler ließ Regensburgs Schlussmann Becker die Scheibe abprallen, Wilkie konnte den Rebound jedoch nicht verwerten (4.). Wenig später zeichnete sich Willerscheid erstmals mit einer Glanzparade aus (9.). Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Zunächst trafen die Gastgeber die Latte (10.), ehe auch Mieszkowski nur das Gestänge erwischte (12.). Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb der erste Spielabschnitt torlos.

Auch nach Wiederbeginn entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Nachdem Becker zunächst noch gegen White zur Stelle gewesen war (23.), brachte Wilkie die Schlittenhunde in Führung. Nach Zuspiel von O’Donnell jagte der Angreifer die Scheibe vom rechten Flügel sehenswert ins linke obere Eck (25.). Regensburg drängte auf den Ausgleich, doch Willerscheid verhinderte diesen unter anderem mit starken Paraden gegen Hauner (28.) und Bracco (32.). Kurz vor der zweiten Pause legten die Nordhessen nach: In Überzahl traf White mit einem Handgelenksschuss aus der Distanz, während Mieszkowski dem Regensburger Schlussmann entscheidend die Sicht nahm (39.).

Im Schlussdrittel kamen die Gastgeber allerdings zurück. Peter verkürzte bereits in der 42. Minute auf 1:2. Die Eisbären erhöhten daraufhin den Druck und belohnten sich nach einem von der Bande in den Slot zurückspringenden Puck mit dem Ausgleich (49.). In der Folge hatten beide Mannschaften Möglichkeiten auf den Siegtreffer. Die größte Chance der Huskies vergab O’Donnell, der nach einem Fehlpass frei vor Becker auftauchte, jedoch am Regensburger Schlussmann scheiterte (60.).

Somit musste die Verlängerung entscheiden. Zunächst rettete Willerscheid mit einer weiteren Glanzparade gegen Haiskanen (61.). Als die Huskies wenig später in Unterzahl gerieten (63.), wurde es nochmals brenzlig. Eine Strafe gegen die Gastgeber beendete jedoch die Überzahlsituation. Kurz darauf bediente White den zentral vor dem Tor positionierten Jung, der die Scheibe zum umjubelten 3:2-Siegtreffer versenkte (64.).

Damit sichern sich die Huskies bereits zum vierten Mal in Folge und zum fünften Mal in den vergangenen sechs Partien den Zusatzpunkt. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Rudel nicht: Bereits am Sonntag ist der EV Landshut in der heimischen Probonio Arena zu Gast.

Tore:

0:1 Wilkie (O’Donnell – 25. Min.)

0:2 White (PP – Bartuli, O’Donnell – 39. Min.)

1:2 Peter (Bracco – 42. Min.)

2:2 Ward (49. Min.)

2:3 Jung (GWG – White, Garlent – 64. Min.)

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