Ungewöhnlich: Adler Mannheim müssen zwei Spiele auf Chefcoach Dallas Eakins verzichten – Das ist der Grund

Mannheim. (EM / Adler Mannheim) Das ist in der Penny DEL sicherlich eher ungewöhnlich: Die Adler Mannheim werden in den kommenden zwei Spielen nicht auf Chefcoach und Sportdirektor Dallas Eakins zurückgreifen können.

Wegen einer schon länger geplanten Scouting-Tour wird der 59- jährige das Team während dieser Zeit nicht betreuen. Die Alder begründen diese Maßnahme über ihre Webseite wie folgt:

Die Adler Mannheim müssen in der kommenden Woche beim Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters und beim Auswärtsspiel in Wolfsburg ohne Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins auskommen. Während seiner Abwesenheit wird das Team von Marcel Goc geleitet. Unterstützt wird er dabei von Curt Fraser und Adam Borzecki.

Dallas Eakins äußert sich zu seiner Abwesenheit wie folgt: „Ich werde unsere Spiele gegen Iserlohn und Wolfsburg aufgrund einer Scouting-Reise verpassen, die bereits im Sommer geplant wurde. Eines der Dinge, an denen wir bei den Adler Mannheim hart gearbeitet haben, ist der Aufbau einer Organisation, die darauf vorbereitet ist, Leistung zu bringen – unabhängig davon, wer im Lineup oder hinter der Bande steht. Diese Tiefe und dieses Vertrauen innerhalb unserer Mannschaft und unseres Staffs zu entwickeln, ist ein wichtiger Teil unserer Kultur.“

„Während meiner Abwesenheit wird Marcel Goc die Rolle des verantwortlichen Trainers übernehmen, wobei Curt Fraser ihn mit seiner Erfahrung und seinem Wissen unterstützen wird. Petri Vehanen und Florian Keinz werden weiterhin wichtige Rollen in unserem täglichen Betrieb einnehmen. Ich habe volles Vertrauen in unseren gesamten Staff, dass er dafür sorgt, dass die Mannschaft fokussiert bleibt und sich weiterentwickelt“, so Eakins über die Aufgabenverteilung während seiner Abwesenheit.

Borzecki verstärkt Trainerteam

Für die anstehende Woche beruft der Sportmanager und Cheftrainer Adam Borzecki von den Jungadlern in das erweiterte Trainerteam. „Adam Borzecki aus unserem U17-Programm der Jungadler wird in diesem Zeitraum zum Trainerstab der Profimannschaft stoßen. Adam ist ein großartiges Beispiel dafür, was wir innerhalb der Organisation der Adler Mannheim erreichen wollen. Indem wir unseren Jungadler-Trainern die Türen zu unserer Profimannschaft öffnen, schaffen wir Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und stärken die Verbindung zwischen unserem Nachwuchs- und Profiprogramm“, so Eakins.

„Adam hat diese Möglichkeit voll ausgeschöpft. Seine Einstellung, sein Charakter und seine Arbeitsmoral sind Eigenschaften, die wir enorm schätzen, und sie spiegeln die Kultur wider, die wir innerhalb der gesamten Organisation aufbauen wollen. Ich werde aber die Spiele während meiner Abwesenheit aufmerksam verfolgen“, versichert der Sportmanager und Cheftrainer.

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