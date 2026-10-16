Verletzungsupdate: Rückschlag bei Yannik Valenti, auch Daniil Afonin verletzt

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies müssen länger als ursprünglich erwartet auf Yannik Valenti verzichten.

Nach einem Rückschlag im Training beträgt die aktuelle Ausfallsdauer noch etwa 6-8 Wochen.

Zudem fällt Daniil Afonin aufgrund einer Oberkörperverletzung je nach Heilungsverlauf voraussichtlich für 2-4 Wochen aus.

Ebenfalls als langwieriger als erhofft hat sich die Verletzung von Maciej Rutkowski herausgestellt. Der genaue Zeitpunkt seiner Rückkehr in den Spieltagskader ist derzeit ungewiss.

Auch gute Nachrichten gibt es zu vermelden: Der Heilungsprozess bei Tyler Benson verläuft weiterhin positiv.

Die Kassel Huskies wünschen ihren verletzten Spielern weiterhin eine gute Genesung.

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