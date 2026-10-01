„Viel mehr als unser Sportdirektor“ – Vertrag bis 2030: Stefan Ustorf wird Geschäftsführer Sport bei den Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers treiben ihre Umstrukturierung weiter voran und können nach der Neubesetzung der kaufmännischen Geschäftsführung bei einer der wichtigsten offenen Personalien Vollzug melden.

Sportdirektor Stefan Ustorf verlängert seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30 und übernimmt ab sofort die neugeschaffene Position des Geschäftsführers Sport.

Der 52-jährige Ustorf leitet die sportlichen Geschicke der Ice Tigers seit März 2021. Unter seiner Führung erreichte Nürnberg in fünf aufeinanderfolgenden Jahren die Playoffs. Zusammen mit Roman Horlamus bildet Stefan Ustorf damit die künftige Doppelspitze in der Geschäftsführung.

Stefan Ustorf: „Meine Frau Jodi und ich fühlen uns in Nürnberg extrem wohl und wir sind froh, noch länger Zeit hier zu verbringen. Die Ice Tigers sind auf einem sehr guten Weg. Die Veränderungen in der Gesellschaft geben uns eine noch professionellere Struktur und mehr Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln.“

„Stefan ist für die Ice Tigers viel mehr als nur unser Sportdirektor, deshalb ist es der logische Schritt und ein Zeichen der Wertschätzung für seine Arbeit, dass er im Zuge unserer Neuaufstellung für die Zukunft zum Geschäftsführer Sport aufsteigt. Er lebt unsere Ice Tigers und hat bekanntermaßen eine unglaubliche Eishockey-Expertise. Wir haben in den vergangenen Jahren etwas aufgebaut, auf das wir stolz sein können. Ich vertraue Stefan zu 100 Prozent und freue mich deshalb riesig, dass wir unseren Weg mindestens bis 2030 gemeinsam weitergehen“, sagt Hauptgesellschafter Wolfgang Gastner.

Gesellschafter Andreas Kurzer: „Für die gesamte Organisation und unser Umfeld, Fans und Sponsoren ist es ein wichtiges Signal, dass es uns in den vergangenen Wochen gelungen ist, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen und Stefan Ustorf damit langfristig an uns zu binden. Stefan und mich verbindet mittlerweile ein enges und vertrauensvolles Verhältnis, und ich schätze ihn sowohl menschlich als auch fachlich außerordentlich. Der sportliche Bereich ist bei ihm in den besten Händen. Mit ihm im sportlichen und Roman im administrativen Bereich sowie unserer neuen Gesellschafterstruktur sehe ich die Ice Tigers hervorragend für die Zukunft aufgestellt.“

Mit der Berufung Stefan Ustorfs in die Geschäftsführung ist der zweite Schritt des personellen Zukunftskonzepts der Nürnberg Ice Tigers abgeschlossen. Im nächsten Schritt nimmt die GmbH vier neue Gesellschafter auf, mit denen bereits mündliche Einigung über die künftige Aufteilung der Geschäftsanteile erzielt wurde. Die neuen Gesellschafter werden der Öffentlichkeit nach Abschluss der schriftlichen Vereinbarungen voraussichtlich noch im Herbst vorgestellt.

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