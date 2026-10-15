Vier Starbulls-Talente beim DEB U16-Lehrgang in Landshut – U20 und U17 vor Abschluss der ersten Saisonphase

Rosenheim. (PM Starbulls) Erfreuliche Nachrichten aus dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim: Gleich vier junge Rosenheimer Eishockeytalente waren für das U16-Satellitentraining des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nominiert.

Am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, nahmen die Nachwuchsspieler am Lehrgang in der VR-Bank Arena in Landshut teil.

Mit Mika Schill, Nikolas Ripp, Sascha Ristic und Paul Kink waren gleich vier Spieler der Starbulls Rosenheim vertreten. Ebenfalls vor Ort war Kai Klimesch, Torwarttrainer im Rosenheimer Nachwuchs.

Unter der Leitung von U16-Bundesnachwuchstrainer Robin Beckers absolvierten die eingeladenen Nachwuchstalente ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm. Neben intensiven Einheiten auf dem Eis standen auch Videoanalysen, Athletiktraining und weitere Maßnahmen zur individuellen sportlichen Weiterentwicklung auf dem Programm.

Das Satellitenprogramm des DEB bietet jungen Talenten die Möglichkeit, sich im Umfeld der Nationalmannschaft zu präsentieren, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich auf hohem Niveau mit anderen Nachwuchsspielern auszutauschen.

Weitere Rosenheimer Talente auf Abruf

Neben den vier nominierten Spielern standen mit Torben Schubert, Anton Bartsch, Finn Fröhlich und Julian Hiemer vier weitere Nachwuchsspieler der Starbulls Rosenheim auf der Abrufliste des Lehrgangs.

Die zahlreichen Nominierungen sind eine erfreuliche Bestätigung für die kontinuierliche Nachwuchsarbeit am Standort Rosenheim. Besonders schön ist dabei, dass mit Kai Klimesch auch ein Mitglied des Rosenheimer Trainerteams beim Lehrgang vertreten war.

Für die jungen Spieler war die Teilnahme eine wertvolle Gelegenheit, neue Eindrücke zu gewinnen und weitere Erfahrungen auf dem Weg ihrer sportlichen Entwicklung zu sammeln.

Die Starbulls Rosenheim gratulieren ihren Nachwuchstalenten zur Nominierung und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg auf ihrem sportlichen Weg!

Entscheidungen stehen an – U20 und U17 vor Abschluss der ersten Saisonphase

Ein richtungsweisendes Wochenende steht für den Nachwuchs der Starbulls Rosenheim bevor. Sowohl für die U20 als auch für die U17 endet die erste Saisonphase, bevor es in den nächsten Abschnitt der Spielzeit geht. Während die U20 noch einmal gegen Kaufbeuren gefordert ist, reist die bereits für die Meisterrunde qualifizierte U17 zum Doppelvergleich nach Schwenningen. Auch die U15 und U13 stehen vor spannenden Aufgaben.

U20 beendet Findungsrunde gegen Kaufbeuren

Für die U20 stehen am Wochenende die letzten beiden Begegnungen der Findungsrunde auf dem Programm. Dabei treffen die Young Bulls gleich zweimal auf den ESV Kaufbeuren.

Los geht es am Samstag um 17:15 Uhr auswärts in Kaufbeuren. Bereits am Sonntag um 10:30 Uhr folgt das Rückspiel vor heimischer Kulisse in Rosenheim.

Mit aktuell vier Punkten belegt die U20 den achten Tabellenplatz der Findungsgruppe. Die Qualifikation für die Top Division ist damit nicht mehr möglich. Für die Starbulls geht es im nächsten Saisonabschnitt in der Qualifikationsrunde 1 weiter.

Dort wartet eine wichtige Aufgabe: Mit einer Platzierung unter den ersten vier Mannschaften kann das Team die späteren Pre-Play-downs vermeiden.

Zum Abschluss der Findungsrunde möchte sich die Mannschaft noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren, Selbstvertrauen sammeln und mit einem positiven Gefühl in die nächste Saisonphase starten.

U17 bereits für die Meisterrunde qualifiziert

Deutlich erfreulicher stellt sich die Ausgangslage bei der U17 dar. Die jungen Starbulls stehen mit 16 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Division Süd und haben sich bereits vorzeitig für die Meisterrunde qualifiziert.

Zum Abschluss der aktuellen Gruppenphase führt die Reise am Wochenende nach Schwenningen. Dort warten zwei Auswärtsspiele auf die Mannschaft.

Das erste Duell beginnt am Samstag um 16:00 Uhr, ehe am Sonntag um 18:00 Uhr die zweite Begegnung folgt.

Auch wenn das Ticket für die Meisterrunde bereits sicher ist, möchte die U17 noch einmal alles geben und möglichst weitere Punkte sammeln. Die beiden Partien bieten eine gute Gelegenheit, sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten und den positiven Verlauf der bisherigen Saison fortzusetzen.

U15 mit Heimspiel und Auswärtsaufgabe

Auch für die U15 steht ein Doppelspiel-Wochenende auf dem Programm.

Am Samstag um 11:30 Uhr empfangen die Young Bulls den EV Regensburg vor heimischer Kulisse. Nach den vergangenen Begegnungen möchte die Mannschaft wieder angreifen und sich für ihren Einsatz belohnen.

Am Sonntag um 15:30 Uhr wartet bereits die nächste Herausforderung. Dann geht es auswärts nach Deggendorf.

U13 reist nach Ingolstadt

Für die U13 steht am Sonntag ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Um 16:15 Uhr treffen die jungen Starbulls in Ingolstadt auf die Gastgeber.

Nach den bisherigen Erfahrungen der Saison möchte die Mannschaft weiter an ihrer Entwicklung arbeiten, mit viel Spielfreude auftreten und die nächste Gelegenheit nutzen, sich auf dem Eis zu beweisen.

Spannender Übergang in die nächste Saisonphase

Besonders für die U20 und U17 markiert dieses Wochenende einen wichtigen Abschnitt der laufenden Saison. Während die U17 bereits mit der sicheren Meisterrunden-Qualifikation planen kann, richtet sich der Fokus der U20 nach dem Wochenende auf die bevorstehende Qualifikationsrunde.

754 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht