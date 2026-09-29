Vier Treffer in zwei Spielen – EVF verpflichtet Offensiv-Talent Yevhenii Yatsenko

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Der EV Fürstenfeldbruck hat für seine Offensivabteilung den 19 Jahre alten Yevhenii Yatsenko verpflichtet.

Yatsenko wurde unter anderem beim EHC München und beim SC Riessersee ausgebildet. Die Saison 2023/2024 verbrachte er in den USA und spielte dort für die Vernal Oilers und die Isanti Outlaws.

EVF-Trainer Philipp Steidle beschreibt Yatsenko als jungen Spieler, der sich im Senioreneishockey etablieren wolle. Steidle traut Yatsenko diesen Schritt zu: „Die Grundlagen sind ohne Zweifel da: seine Schnelligkeit, seine Scheibensicherheit, auch der Abschluss.“ Beim EVF wolle man nun den passenden Rahmen schaffen, damit Yatsenko diese Stärken auch ausspielen könne. „Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er kann eine Riesenverstärkung für uns werden“, urteilt Trainer Steidle

Beim EVF ist man unterdessen nicht nur nur sportlich, sondern auch menschlich vom Neuzugang überzeugt: „Wir haben sofort gemerkt, dass er charakterlich gut in unsere Kabine passt. Die Stimmung im Team ist uns wichtig und wir wussten sofort, er passt da wunderbar dazu“, beschreibt EVF-Vorstand Manuel Vilgertshofer die Eindrücke des Clubs.

Yatsenko selbst fühlte sich von Anfang an wohl beim EV Fürstenfeldbruck: „Die Leute hier sind großartig. Es ist ein unglaublich sympathisches Team, in dem sich alle gegenseitig unterstützen und einander dabei helfen, sich sowohl als Eishockeyspieler als auch als Menschen weiterzuentwickeln.“ Yatsenko kommt nicht ohne sportliche Ambitionen: „Der EVF hat ein Team, das nach einer schwierigen Spielzeit, die auch von Verletzungen geprägt war, in dieser Saison sehr viel besser abschneiden kann. Ich möchte ein Teil davon sein“, sagt Yatsenko zu seiner Entscheidung für Fürstenfeldbruck.

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