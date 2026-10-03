Viermal zurück, am Ende vorn: EV Füssen schlägt die Tigers im Penaltyschießen

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat sich in einem spannenden Heimspiel zwei Punkte gegen den Hockey Club Tigers 1985 gesichert.

Viermal gerieten die Schwarz-Gelben in Rückstand, viermal fanden sie eine Antwort. Nach einem 4:4 nach sechzig Minuten und einer torlosen Verlängerung entschied Ondrej Zelenka das Penaltyschießen zum 5:4. Vor 1085 Zuschauern war der Füssener Stürmer mit zwei Treffern und zwei Vorlagen bereits während der regulären Spielzeit an allen vier EVF-Toren beteiligt.

Dabei erwischten die Gäste aus Vorarlberg den besseren Start. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Timo Sticha nach Vorarbeit von Nicolas Kramer zum 0:1 traf. Füssen benötigte etwas, um die passende Antwort zu finden, schlug aber noch vor der ersten Pause zurück. Florian Schlossnikel und Luc Slivnik bereiteten vor, Karel Klikorka erzielte in der 19. Minute den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt gingen die Tigers erneut in Führung. Moritz Nerb musste wegen Spielverzögerung auf die Strafbank und Gustav Lindström nutzte das einzige Überzahlspiel der Gäste zum 1:2. Die Antwort der Füssener ließ diesmal nur gut eine Minute auf sich warten. Ondrej Zelenka und Luc Slivnik legten für Florian Schlossnikel auf, der zum 2:2 traf.

Die Partie blieb eng und umkämpft. Nach gleichzeitigen Strafzeiten gegen Nicolas Jentsch und Timo Sticha gingen die Gäste durch Maximilian Theirich zum dritten Mal in Führung. Füssen bekam danach noch ein Powerplay, konnte dieses aber nicht nutzen. So ging es mit einem 2:3 in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt brauchte der EVF dann nur 13 Sekunden Überzahl für den nächsten Ausgleich. Nach einer Strafe gegen Janick Wernicke traf Luc Slivnik auf Zuspiel von Ondrej Zelenka und Ugnius Cizas zum 3:3. Doch wieder schlugen die Tigers zurück. Nur 33 Sekunden später stellte Mathias Haiböck auf 3:4.

Füssen musste damit zum vierten Mal einem Rückstand hinterherlaufen. Die Schwarz-Gelben blieben dran und bekamen durch weitere Strafzeiten der Gäste nochmals die Gelegenheit im Powerplay. Diese nutzte Ondrej Zelenka in der 54. Minute. Nicolas Cornett und Karel Klikorka bereiteten vor, Zelenka traf zum umjubelten 4:4.

In den verbleibenden Minuten fiel keine Entscheidung mehr und auch die fünfminütige Verlängerung blieb torlos. Das Penaltyschießen musste entscheiden. Dort war es erneut Ondrej Zelenka, der den entscheidenden Versuch verwandelte und dem EVF nach einem Abend voller Rückschläge den Zusatzpunkt sicherte.

Damit belohnte sich Füssen für eine Partie, in der die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt während der regulären Spielzeit in Führung lag, sich aber auch von vier Rückständen nicht abschütteln ließ. Einen wichtigen Anteil daran hatte das Powerplay. Zwei der vier Füssener Überzahlmöglichkeiten führten zu Treffern.

Bereits am Sonntag wartet das nächste Traditionsduell. Um 18 Uhr tritt der EV Füssen bei den Tölzer Löwen in der Hacker-Pschorr Arena an.

Tore: 0:1 (3.) Sticha (Kramer), 1:1 (19.) Klikorka (Schlossnikel, Slivnik), 1:2 (27.) Lindström (Lipsbergs/5-4), 2:2 (28.) Schlossnikel (Zelenka, Slivnik), 2:3 (33.) Theirich (Ludin), 3:3 (46.) Slivnik (Zelenka, Cizas/5-4), 3:4 (47.) Haiböck (Lindström), 4:4 (54.) Zelenka (Cornett, Klikorka/5-4). Penaltyschießen 5:4 Zelenka. Strafminuten Füssen 4, Hockey Club Tigers 10. Zuschauer 1085.

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