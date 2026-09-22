Von Mark Bell bis David Warsofsky: Deutschland-Erfahrung in den Trainerteams – und Scouting-Staffs mehrerer NHL-Teams

New York. (EM) Sie haben in der Deutschen Eishockey Liga aktiv gespielt oder als Trainer gearbeitet.

Ehemalige Spieler, die in Deutschland aktiv waren, scheinen in der weltbesten Liga, der National Hockey League (NHL), durchaus geschätzt zu sein.

Einige der ehemaligen DEL-Cracks sind in den letzten Jahren ein wenig aus dem europäischen Blickfeld geraten. Nachfolgend wollen wir sie und ihre aktuellen Aufgaben wieder in Erinnerung bringen.

Mark Voakes (42) war von 2012 – 2021 für Krefeld, Wolfsburg und München aktiv. 2015/16 hatte er im Wolfsburger Dress die beste Plus-Minus Statistik in der DEL. Seit dieser Saison ist er Development-Coach in der Organisation der New Jersey Devils.

Ebenfalls bei den Devils ist auch Jessica Campbell als Development-Coach im Staff. Sie war in der Saison 21/22 in Nürnberg als Sills-Coach im Team und unterstützte auch schon die deutsche Eishockey Nationalmannschaft.

An Pierre Rioux (64) werden sich noch immer sehr viele Fans in Deutschland erinnern. Er verzückte zwischen 1986 und 200 die Fans in Krefeld, Ratingen, Bayreuth, Düsseldorf, Heilbronn, Augsburg und Kassel. 96/97 sammelte er erste Trainererfahrungen in Heilbronn. In der Organisation der News York Rangers geht er in seine fünfte Saison als Amateur-Coach. Ebenfalls in seine fünfte Rangers-Saison geht der Director of Amateur Scouting Andy Schneider (54). Er machte sich in Deutschland einen Namen zwischen 1997 und 2011 bei den Revierlöwen Oberhausen, in Schwenningen, bei den München Barons, Hamburg Freezers und in Düsseldorf.

Dave Morrison (64) arbeitet seit dieser Saison bei den Philadelphia Flyers als Amateur Scout. Zuvor arbeitete er 22 Jahre für die Toronto Maple Leafs. In den 80er und 90er Jahren erspielte er sich in Stuttgart, Ratingen, Berlin und vor allem in Kassel einen ausgezeichneten Ruf.

Lane Lambert (61) absolvierte ganze sechs Partien für Düsseldorf (89/90). Bei den Seattle Kraken geht er ins zweite Jahr als Headcoach von Philipp Grubauer. Chris Taylor (54) war von 2006 – 2009 bei den Frankfurt Lions aktiv. Er assistiert Lane Lambert bei den Kraken.

Jim Hiller (57) war von 1996 – 2001 für Rosenheim und die Berlin Capitals am DEL-Puck. Er übernimmt in dieser Saison den schweren Job des Headcoach bei den Toronto Maple Leafs. Ihm assistiert mit John Gruden (56) ein ehemaliger Verteidiger der Eisbären Berlin (02/03).

Apropos Eisbären: Stürmer Mark Bell spielte von 2012 – 2016 für Iserlohn und die Eisbären Berlin. Der 46- jährige ist im zweiten Jahr Amateur Coach bei den Utah Mammoth.

Jimmy Roy (51) hatte von 2006 – 2011 bei den Iserlohn Roosters als unermüdlicher Kämpfer Kultstatus. Er ist bei den Winnipeg Jets nach wie vor als Director of Player Development angestellt. Als Torhüter-Scout ist Drew McIntyre bei den Jets angestellt. Er hütete zwischen 2016 – 2018 in insgesamt 35 Spiele in der DEL das Tor für Mannheim und Straubing.

Kevin Clark hatte eine starke Europakarriere. In Deutschland für Krefeld, Hamburg Berlin und Düsseldorf aktiv, war er auch in der Schweiz jahrelang ein Punktegarant. Mittlerweile arbeitet er im zweiten Jahr bei den Columbus Blue Jackets als Pro Scout.

Ray Whitney absolvierte in sehr jungen Jahren zehn Spiele für die Kölner Haie (91/92). Danach legte er eine bockstarke NHL-Karriere mit 1438 Spielen hin. Nun ist er Assistenztrainer bei den LA Kings.

Beständigkeit und Zuverlässigkeit waren auch ein Markenzeichen von Ricard Persson während seiner Zeit bei den Eisbären Berlin (2002-2005). Mittlerweile arbeitet der 57- jährige im 17. Jahr der Minnesota Wild, davon seit nunmehr neun Jahren als Direktor of European Scouting.

Nicht vorstellen muss man Marco Sturm, der in sein zweites Jahr als Headcoach der Boston Bruins geht. Ihm zur Seite steht seit dieser Saison Matt McIlvane (41), den viele aus der Red Bull Organisation noch kennen. Zwischen 2013 und 2021 coachte er in Salzburg und München. Aber er war auch als Spieler (08/09 kurzzeitig für die Eisbären Berlin aktiv am Puck.

Neuer Development Coach im Staff der Buffalo Sabres is David Warsofsky. Der 36- jährige hatte 2024 nach drei Jahren in Ingolstadt und Augsburg seine Karriere beendet.

Dean Seymour (54) war zwei Jahre lang in Iserlohn, in der damaligen zweiten Bundesliga, Fanliebling in Sauerländer. Der ehemalige Stürmer ist seit dieser Saison in der Organisation der Calgary Flames als Players Development Coach angestellt.

Justin Peters (40) hütete 17/18 das Tor der Kölner Haie. Nun arbeitet er in der Organisation der Ottawa Senators als Torwarttrainer. Steve Stirling (76) coachte 08/09 die Iserlohn Roosters und ist nach wie vor als Pro Scout für die Sens aktiv.

Micki DuPont hatte zwei starke Perioden bei den Eisbären Berlin von 2003-2006 und 2015-2019. Der ehemalige Berliner Meisterverteidiger arbeitet bei den Tampa Bay Lightning als Professional Scout.

Ebenfalls als Pro Scout ist Dan Laperriere (57) in der NHL bei den Colorado Avalanche angestellt. Er war zwischen 1997 und 2003 für Schwenningen, Berlin und Duisburg am Puck.

PJ Fenton machte die zweite Liga (2009-2016) mit Heilbronn, Bietigheim, Düsseldorf und Landshut unsicher. Nun arbeitet er bei den Florida Panthers als Pro Scout.

Frederic Chabot (58) war in Berlin als Torwarttrainer und hütete aktiv das Tor von 2001 – 2006 für Nürnberg und Mannheim. Er arbeitete in den letzten sechs Jahren als Goaliecoach bei den Minnesota Wild.

Jimmy Waite (57) hütete in der DEL (2001-2010) die Kiste für die Moskitos Essen, Iserlohn, Ingolstadt und Nürnberg. Seit nunmehr zwölf Jahren coacht er die Goalies der Chicago Blackhawks.

Teal Fowler (55), Spieler in Dortmund, Lünen und Iserlohn (1995-2001) und später Trainer und Sportdirektor in Iserlohn, Krefeld und Mannheim arbeitet nach vier Jahren bei den Arizona Coyotes nun im zweiten Jahr als Amateur Scout für Utah.

Thomas Carlsson (55) von 1997 -199 Verteidiger in Iserlohn scoutet seit sieben Jahren in Nordeuropa für die Detroit Red Wings.

Die Liste ließe sich sicherlich noch um einige bekannte Namen ergänzen. Fortsetzung folgt ….

686 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht