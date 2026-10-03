„Weit hinter dem, was wir spielen wollen!“: Kammerer-Kritik nach Köln-Pleite gegen München, Nürnberg weiter im Höhenflug – Eisbären-Goalie Neffin überragt, Sonderlob von Kirk

Bonn. (PM MagentaSport) Fehlstart für die Kölner Haie! Am 5. DEL-Spieltag verlieren die Domstädter ihr drittes von vier Heimspielen – diesmal mit 2:4 gegen den EHC Red Bull München.

Zusätzlich verzeichnet das Team des neuen Trainers Thomas Berglund mit 25 Treffen die meisten Gegentore der Liga. „Wir kassieren einfach viel zu viele Tore“, legt Maximilian Kammerer den Finger in die Wunde: „Eigentlich starten wir optimal ins Spiel. Aber dann machen wir generell zu viele Strafen, nehmen uns den Spielfluss wieder raus. Ab dem 2. Drittel war es ein bisschen besser. Aber das ist natürlich weit hinter dem, wie wir eigentlich spielen wollen.“

Von der Spitze sind die Haie aktuell weit entfernt. Dort thronen weiterhin die Nürnberg Ice Tigers als Überraschungsteam der Liga mit 16 Punkten nach 6 Spielen. Beim 5:0 gegen die Schwenninger Wild Wings geben sich die Franken keine Blöße. Auch Debütant William Dufour glänzt sofort mit einem Tor und einem Assist: „Mit diesen Jungs zu spielen, ist immer schön. […] Tolle Mannschaftsleistung, toller Sieg. Aber jetzt blättern wir die Seite um und konzentrieren uns einfach auf Berlin am Sonntag.“ Dann empfängt der Meister den Spitzenreiter – live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

Die Eisbären Berlin sind bereit für das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Franken! Beim 2:0 in Frankfurt stechen vor allem zwei Akteure heraus: Liam Kirk ist an beiden Toren beteiligt und Goalie Jonas Neffin gelingt in seinem 2. Spiel der 2. Shutout – inklusive gehaltenem Penalty. „Er hat ein großartiges Spiel gemacht! Er hatte einige wichtige Saves für uns“, lobt Kirk seinen Schlussmann und kommt zu einer klaren Erkenntnis: „Es ist schwer für andere Teams, gegen uns zu treffen.“

Die Straubing Tigers holen im 500. DEL-Spiel von Stefan Loibl den 3. Sieg in Folge. Loibl selbst sagt nach dem 4:3 gegen Bremerhaven scherzhaft: „Langsam werde ich alt. Das sind einige Spiele. Es ist schön, das hier auf heimischem Eis und mit einem Sieg zu erleben. Vielen Dank für die Organisation, für die Ehrung vor dem Spiel. Es ist schön, das 500. Spiel mit einem Sieg zu beenden.“ Mit 9 Punkten und einem 3:1 gegen Ingolstadt überrascht auch Aufsteiger Krefeld weiterhin positiv, während sich die Augsburger Panther beim 5:2 gegen Wolfsburg für das Derby in München am Sonntag warmschießen. MagentaSport zeigt’s live ab 18.30 Uhr.

Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 5. Spieltag der PENNY DEL präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s schon am Sonntag, unter anderem mit dem Duell des Meisters gegen das aktuelle Überraschungsteam: Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers – live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

PENNY DEL | 5. Spieltag: Kölner Haie – EHC Red Bull München 2:4 | 3. Heimpleite und die meisten Gegentore der Liga: Haie verlieren gegen München

Maximilian Kammerer, Kölner Haie: „Wir kassieren einfach viel zu viele Tore. Ich fand, dass es ein bisschen besser war. Aber man sieht, dass wir defensiv zu oft die Zuordnung verlieren. Und dann machen wir es uns einfach zu schwer, bringen die Scheiben nicht tief, können uns relativ selten in der offensiven Zone festsetzen. Eigentlich starten wir optimal ins Spiel. Aber dann machen wir generell zu viele Strafen, nehmen uns den Spielfluss wieder raus. Ab dem 2. Drittel war es ein bisschen besser. Aber das ist natürlich weit hinter dem, wie wir eigentlich spielen wollen.“

Lucas Thaler, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 für München: „Wir haben gegen Frankfurt den Job nicht gut gemacht. Wir waren zu verspielt. Heute waren wir geradliniger und mit der Scheibe ein bisschen schlauer. Dadurch kommen wir in den Forecheck und das ist unsere Stärke.“

Nürnberg Ice Tigers – Schwenninger Wild Wings 5:0 | Höhenflug geht weiter! Spitzenreiter Nürnberg fegt über Schwenningen hinweg

William Dufour, Vorbereiter zum 1:0 und Torschütze zum 5:0 bei seinem Debüt für Nürnberg Ice Tigers: „Mit diesen Jungs zu spielen, ist immer schön. Man sieht es am ersten Tor: Gutes Forechecking – und die Jungs können punkten. Tolle Mannschaftsleistung, toller Sieg. Aber jetzt blättern wir die Seite um und konzentrieren uns einfach auf Berlin am Sonntag.“

Löwen Frankfurt – Eisbären Berlin 0:2 | Liam Kirk mit Tor und Assist, nächster Shutout für Goalie Jonas Neffin: Eisbären gewinnen souverän

Liam Kirk, Torschütze zum 2:0 für die Eisbären Berlin, hebt Goalie Jonas Neffin heraus: „Er hat ein großartiges Spiel gemacht! Er hatte einige wichtige Saves für uns. Wir hatten einige gute Phasen, defensiv spielen wir solide. Die einzigen Chancen, die sie hatten, waren Konter und Fehler unsererseits. Das müssen wir also abstellen. Aber es ist schwer für andere Teams, gegen uns zu treffen.“

So bewertet Kirk die 11 Punkte nach 5 Spielen: „Bisher läuft es gut. Wir hatten drei herausfordernde Spiele gegen Mannschaften, gegen die wir letzte Saison in den Playoffs gespielt haben. Diese Gruppe hält sehr eng zusammenhält. Wir haben einen wirklich guten Zusammenhalt. Natürlich ist es mit dem neuen Trainerstab anders. Aber bisher war es sehr gut. Wir sind mit dem Start zufrieden und wollen darauf aufbauen.“

Krefeld Pinguine – ERC Ingolstadt 3:1 | 9 Punkte aus 5 Spielen: Aufsteiger Krefeld überrascht weiter

Alle Tore, die Pietta-Ehrenrunde und die Trainerstimmen im Video





Straubing Tigers – Pinguins Bremerhaven 4:3 | 3. Sieg in Folge! Straubing gewinnt knapp gegen Bremerhaven

Straubings Stefan Loibl über sein 500. DEL-Spiel: „Langsam werde ich alt. Das sind einige Spiele. Es ist schön, das hier auf heimischem Eis und mit einem Sieg zu erleben. Vielen Dank für die Organisation, für die Ehrung vor dem Spiel. Es ist schön, das 500. Spiel mit einem Sieg zu beenden.“

Augsburger Panther – Grizzlys Wolfsburg 5:2 | Augsburger Panther stocken nach Offensivspektakel auf 8 Punkte auf

Tore des Spiels





Eishockey bei MagentaSport und MagentaTV

Auch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot – mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live – mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften – mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) – in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim – sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie „Die Eishockey-Show“ mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe #EishockeyDeutschland.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL | 6. Spieltag

Sonntag, 04.10.2026

ab 13.45 Uhr: Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven – Löwen Frankfurt, Schwenninger Wild Wings – Straubing Tigers

ab 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Kölner Haie, Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim, Iserlohn Roosters – Krefeld Pinguine

ab 18.30 Uhr: EHC Red Bull München – Augsburger Panther

725 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht