Weiter ungeschlagen: Indians besiegen Freiburg

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen bleibt weiterhin ungeschlagen: Gegen den EHC Freiburg setzte sich das Team von Daniel Huhn völlig verdient mit 3:0 durch und feierte den nächsten Heimsieg in der DEL2 am Hühnerberg.

Über 2.000 Zuschauer sahen das Spiel gegen die Wölfe. Am Sonntag trifft der ECDC auswärts auf die Düsseldorfer EG.

Die Indians konnten wieder auf die Dienste von Linus Svedlund zurückgreifen. Kevin Wall gab sein Debüt im Indianer-Trikot. Die Hausherren kamen schwungvoll aus der Kabine und hatten in den Anfangsminuten mehrere gute Chancen. Die Führung folgte in der siebten Minute. Matteo Gennaro schoss das 1:0 in Überzahl. Memmingen hatte spielerische Vorteile, doch auch die Wölfe prüften Michael Bitzer mehrmals. Es blieb aber beim 1:0 zur ersten Pause.

Nach der Drittelpause hatten die Gäste in Überzahl die Chance auszugleichen. Die Indianer hielten stand und spielten nach der Strafe deutlich überlegen. Das Team von Daniel Huhn hatte nun einige Druckphasen und es brannte lichterloh vor dem Tor der Wölfe: Matteo Gennaro im Slot und Kevin Wall im Alleingang hatten die wohl besten Chancen, die Führung zu erhöhen. Doch das Mitteldrittel endete torlos, auch weil Olafr Schmidt, der Wölfe-Goalie, mehrmals stark parierte.

Das letzte Drittel blieb bis in die letzten Minuten spannend. Der ECDC wollte die Führung ausbauen, Freiburg den Ausgleich erzielen. Memmingen hatte zwar weiterhin das Heft in der Hand, doch auch die Breisgauer setzten offensiv nochmals Akzente. Michael Bitzer entschärfte einen Alleingang der Gäste. Am Ende setzten sich die Maustädter aber völlig verdient durch: Markus Lillich erzielte per Empty-Net-Goal das 2:0. Für den 3:0-Endstand sorgte Felix Brassard, der den Puck ebenfalls ins verwaiste Gehäuse beförderte. Damit bleiben die GEFRO-Indians weiterhin ungeschlagen und feierten in der KUTTER-Arena den nächsten Heimsieg in der DEL2. Auch Michael Bitzer verbuchte einen Shutout und wurde zum Man of the Match.

Am Sonntag steht ein weiteres Highlight an. Der ECDC trifft auf die Düsseldorfer EG. Es ist zugleich das erste Heimspiel der DEG in dieser Saison. Los geht’s um 17:00 Uhr im PSD Bank Dome. Auch zahlreiche Fans aus der Maustadt werden sich auf den Weg Richtung NRW machen, der Gästeblock ist bereits ausverkauft. Das nächste Heimspiel in der KUTTER-Arena gibt es am kommenden Freitag um 20:00 Uhr. Dann treffen die Indians auf die Lausitzer Füchse. Am darauffolgenden Sonntag folgt der Derbykracher gegen die Ravensburg Towerstars am Hühnerberg. Bully ist um 18:30 Uhr. Tickets für beide Partien sind bereits erhältlich.

ECDC Memmingen vs. EHC Freiburg 3:0 (1:0/0:0/2:0)

Tore: 1:0 (7.) Gennaro (Watson, Wall, 5-4), 2:0 (58.) Lillich (Brassard, Bitzer), 3:0 (59.) Brassard (Lillich)

Strafminuten: Memmingen 6 – Freiburg 12

Zuschauer: 2.011 (KUTTER-Arena)

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