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Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Weiterhin ungeschlagen: Huskies holen in Freiburg zwei Zähler nach Penaltyschießen
EHC FreiburgLausitzer Füchse

Weiterhin ungeschlagen: Huskies holen in Freiburg zwei Zähler nach Penaltyschießen

27. September 20262 Mins read31
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Philipp Maurer - © Sportfoto-Sale (DR)
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Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies bleiben auch nach dem vierten Spieltag der neuen DEL2-Saison ungeschlagen.

Am Sonntagnachmittag setzten sich die Schlittenhunde beim EHC Freiburg mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Matt White sicherte mit zwei verwandelten Penaltys den Zusatzpunkt. Damit stehen die Huskies nach vier Spielen bei starken elf von zwölf möglichen Punkten.

Die Huskies erwischten in der Echte Helden Arena einen Start nach Maß. Brendan O’Donnell kam aus dem Slot zum Abschluss, scheiterte zunächst an Freiburgs Schlussmann Schmidt, verwertete seinen eigenen Rebound aber zur frühen Führung (2.). Auch anschließend blieben die Nordhessen gefährlich. Keck prüfte Schmidt (6.), wenig später scheiterte Garlent am kurzen Eck, ehe O’Donnell die Oberkante der Latte traf (7.). Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gastgeber besser in die Partie. Maurer war gegen Mühlbauer in Unterzahl zur Stelle (11.), sodass es mit der knappen Kasseler Führung in die erste Pause ging.

Auch im Mitteldrittel hatten die Huskies zunächst die besseren Gelegenheiten. Ein Zwei-auf-Eins-Konter blieb ungenutzt (24.), anschließend sorgte die erste Kasseler Reihe für Druck (27.). Auf der Gegenseite verhinderte Maurer bei einem gefährlichen Abschluss aus dem Slot den Ausgleich (28.). Die bis dahin größte Chance auf das 2:0 folgte wenig später: Nach Abschlüssen von Wilkie und Keck rutschte die Scheibe an der Torlinie entlang, doch Schmidt verhinderte gegen den nachsetzenden Weidner in höchster Not den zweiten Treffer (32.). Kurz darauf war Döpfner nach einem Puckverlust der Nordhessen frei durch, verfehlte jedoch das Tor (33.). Ein weiteres Unterzahlspiel überstanden die Schlittenhunde schadlos (39.).

Zu Beginn des Schlussabschnitts rettete Maurer mit einer Glanzparade gegen Kiefersauer (41.). Die Huskies suchten weiter die Entscheidung. O’Donnell scheiterte aus der Drehung an Schmidts Schoner (46.), ehe es wenig später ganz knapp wurde: Nach einem Abschluss von Mieszkowski flog die Scheibe kerzengerade nach oben und anschließend wieder in den Torraum. Die Schiedsrichter überprüften die Szene per Videobeweis, entschieden jedoch auf kein Tor (48.). Auch danach waren die Nordhessen zunächst näher am zweiten Treffer (50.). In der Schlussphase erhöhte Freiburg den Druck. Besonders brenzlig wurde es nach einer Kasseler Strafe wegen Spielverzögerung gut vier Minuten vor dem Ende (56.). Zwar überstanden die Huskies die Unterzahl, doch mit gezogenem Torhüter gelang den Gastgebern schließlich der späte Ausgleich durch Bechtold (59.). Somit ging es erstmals in dieser Saison in die Verlängerung.

Dort erhielten die Huskies früh ein Powerplay (62.) und blieben auch danach offensiv, der entscheidende Treffer wollte jedoch nicht fallen. Im Penaltyschießen verwandelte Matt White seinen ersten Versuch, auch Keck traf. Nachdem Freiburg währenddessen zweimal erfolgreich gewesen war, trat White ein zweites Mal an – und verwandelte erneut zum 2:1-Auswärtssieg.
Damit nehmen die Huskies zwei Punkte mit nach Nordhessen und bleiben nach vier Saisonspielen ungeschlagen. Am Freitag empfangen die Schlittenhunde die Eispiraten Crimmitschau in der Probonio Arena. Vor der Partie wird die Legendenzeremonie für Alex Heinrich erfolgen.

Tore:
0:1 O’Donnell (White, Garlent – 2. Min.)
1:1 Bechtold (Plouffe, McCallum – 59. Min.)
1:2 White (GWG – SO)

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