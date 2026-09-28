Wildes Derby zwischen Hamm und Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Saisonderby in der Oberliga Nord Hauptrunde bei den Hammer Eisbären mit 5:6 OT (1:1/2:2/2:2/0:1) nach Verlängerung verloren, jedoch immerhin einen wertvollen Zähler mitgenommen.

In einem wilden Spiel wechselte mehrfach die Führung und am Ende gab es zurecht eine Punkteteilung. In der Verlängerung holte sich schließlich der Gastgeber den Zusatzzähler.

Bereits in der zweiten Minute sorgte eine kuriose Szene für den ersten Treffer. Aron Reisz brachte die Scheibe vor das Tor, der Puck prallte gleich mehrfach in der Herforder Defensive hin und her und landete schließlich im Netz. Hamm nahm in der Folge den Schwung mit und bestimmte die nächsten Spielminuten. Erst nach der ersten Powerbreak fanden die Ice Dragons besser ins Spiel und kamen nach einem Konter durch Alexis D´Aoust zum 1:1-Ausgleich, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Auch im Mittelabschnitt war Herfords Nummer 37 erneut zur Stelle und sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Gästeführung (25). Vier Minuten später glich Linus Wernerson Libäck per Alleingang zum 2:2 aus. Zwei Minuten vor der letzten Pausensirene ließ Samuel Dotter die Herforder Defensive nicht gut aussehen. Relativ ungehindert zog er hinter dem HEV-Tor her und fand den gut positionierten Christian Schilling, der aus kurzer Entfernung die Eisbären wieder mit 3:2 in Führung brachte. Doch Jackson Pierson nutzte noch vor dem Gang in die Kabine einen Abwehrfehler der Hausherren und glich zum 3:3 aus (40.).

In den ersten Minuten des Schlussdrittels folgte dann eine sehr wilde Sequenz. Herford kassierte eine der wenigen Strafzeiten, womit sich die Chance für Hamm zur erneuten Führung ergab. Allerdings waren es die Ice Dragons, die mit dem dritten Treffer von Alexis D´Aoust in Unterzahl das 4:3 machten (44.). Doch damit nicht genug. Das Spiel war gerade wieder aufgenommen, da rollte der nächste Konter auf die Eisbären zu. Jackson Pierson vollendete mit einem weiteren Shorthander zum 5:3 für die Gäste (45.). Doch Hamm fand wieder zurück in die Begegnung und stellte durch Linus Wernerson Libäck in der 46. Minute den Anschluss zum 4:5 wieder her. Fünf Minuten vor dem Ende zeigten die Eisbären dann, dass sie Überzahlsituation auch nutzen können. Christopher Ishmael glich zum verdienten 5:5 aus und es sollte in die Verlänmgerung gehen.

In der Overtime entschied dann Carl Konze mit seinem Treffer zum 6:5 das erste Saisonderby für die Hammer Eisbären (63.).

„Das Spiel war heute sehr wild, unterhaltsam für die Zuschauer, als Trainer sieht man solche Spiele jedoch nicht so gerne. Schon der erste Treffer der Eisbären passte zum Spiel. Irgendwie hüpft die Scheibe ins Tor. Nach unseren beiden Unterzahltreffern zum 5:3 ist es uns nicht gelungen, den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Insgesamt haben wir heute nicht das Spiel gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Allerdings bin ich mit den ersten vier Saisonspielen und vor allem mit der Punkteausbeute zufrieden. Jetzt schauen wir auf das kommende Wochenende und die nächsten Spiele“, so HEV-Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz.

Mit sieben Punkte hat der Herforder Eishockey Verein weiterhin Platz 4 in der Oberliga Nord-Tabelle inne. Am Freitag spielen die Ice Dragons auswärts bei den Herne Miners, am Sonntag folgt um 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das Duell mit den Black Dragons Erfurt.

Tore:

1:0 01:01 Aron Reisz (Sali Schollmeyer / Christian Schiling)

1:1 11:05 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson)

1:2 24:10 Alexis D´Aoust (Jackson Pierson / Max Jelavic)

2:2 28:08 Linus Wernerson Libäck (Viktor Buchner / Jan Pietsch)

3:2 37:37 Christian Schiling (Samuel Dotter / Luc Laylin)

3:3 39:24 Jackson Pierson

3:4 43:29 Alexis D´Aoust SH1

3:5 44:07 Jackson Pierson (Sebastian Moberg / Alexis D´Aoust) SH1

4:5 45:38 Linus Wernerson Libäck (Viktor Buchner / Aron Reisz)

5:5 55:12 Christopher Ishmael (Christian Schiling / Luc Laylin) PP1

6:5 62:42 Carl Konze (Linus Wernerson Libäck / Christian Schiling)

Strafen:

Hamm 6 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer:

860

705 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht