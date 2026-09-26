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Home Deutschland DEL 2 Kassel Huskies Wilkie mit Blitz-Doppelpack: Huskies feiern gegen Weißwasser nächsten Sieg
Kassel HuskiesLausitzer Füchse

Wilkie mit Blitz-Doppelpack: Huskies feiern gegen Weißwasser nächsten Sieg

26. September 20262 Mins read16
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Christopher Wilkie - © Moritz Eden / City-Press
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Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden.

Bei der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Viertelfinals setzten sich die Schlittenhunde am Freitagabend in der Probonio Arena mit 4:2 gegen die Lausitzer Füchse durch. Dabei drehten die Huskies einen Rückstand durch drei Treffer im zweiten Drittel. Chris Wilkie schnürte einen Doppelpack, Leon Willerscheid feierte zwischen den Pfosten sein Pflichtspieldebüt für die Nordhessen.

Die Huskies erwischten einen schwungvollen Start. Bereits nach 15 Sekunden traf O’Donnell den Pfosten (1.), wenig später verhinderte Füchse-Torhüter Morrone mit einer starken Parade gegen den Kanadier die Kasseler Führung (5.). Auch Keck (9.) sowie Huss und erneut Keck während einer Druckphase der zweiten Reihe (11.) fanden ihren Meister im Gästetorhüter. Auf der Gegenseite war Willerscheid bei den zunächst seltenen Möglichkeiten der Füchse zur Stelle (4./10.). Trotz der deutlicheren Spielanteile gerieten die Huskies schließlich in Rückstand: Einen Rebound verwerteten die Gäste in Person von Broda zum 0:1 (17.).

Auch im zweiten Drittel drängten die Nordhessen auf den Ausgleich. Müller scheiterte aus kurzer Distanz an Morrone (24.), White verfehlte nach einem Querpass von Garlent das Tor (27.) und Huss setzte die Scheibe wenig später knapp vorbei (28.). In der 30. Minute belohnten sich die Huskies schließlich. In einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor reagierte Bartuli am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (30.). Damit war der Bann gebrochen. Kurz nach Ablauf eines Kasseler Powerplays legte Braun vom linken Pfosten quer auf Wilkie, der auf der gegenüberliegenden Seite viel Platz hatte und zur erstmaligen Führung verwandelte (34.). Nur zwei Minuten später bot sich ein nahezu identisches Bild: Erneut kam Wilkie auf der rechten Seite nach sehenswerter Vorarbeit von Weidner frei zum Abschluss und schnürte seinen Doppelpack zum 3:1 (36.). Die Füchse glaubten kurz vor der zweiten Pause bereits verkürzt zu haben, nach Videobeweis wurde der Treffer wegen Torhüterbehinderung jedoch aberkannt (39.). Sekunden vor der Sirene verhinderte Willerscheid mit einer wichtigen Parade den Anschlusstreffer (40.).

Im Schlussabschnitt kontrollierten die Huskies zunächst weitgehend das Geschehen. Nach einem schweren Check gegen Bartuli überprüften die Schiedsrichter die Szene per Videobeweis und sprachen gegen Kretzschmar eine Fünf-Minuten-Strafe inklusive Spieldauerdisziplinarstrafe aus (51.). Ausgerechnet in der langen Überzahl verloren die Huskies die Scheibe jedoch in der neutralen Zone, den folgenden Konter nutzten die Gäste zum 3:2 (54.). Damit wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. Weißwasser nahm knapp drei Minuten vor dem Ende seine Auszeit (58.) und Morrone wenig später zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis (59.). Den Schlusspunkt setzte schließlich O’Donnell, der die Scheibe ins verwaiste Gästetor zum 4:2-Endstand beförderte (59.).
Damit bleiben die Huskies auch nach dem dritten Spiel ohne Punktverlust und stehen bei zwölf Zählern. Am Sonntag geht es nach Freiburg, ehe in einer Woche die Eispiraten Crimmitschau zu Gast in Kassel sein werden.

Tore:
0:1 Broda (Saakyan – 17. Min.)
1:1 Bartuli (Braun, Huss – 30. Min.)
1:2 Wilkie (Braun, Keck – 34. Min.)
1:3 Wilkie (Weidner – 36. Min.)
2:3 Schmidt-Svejstrup (SHG – 54. Min.)
2:4 O’Donnell (ENG – 59. Min.)

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