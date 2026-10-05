win2 day Ice Hockey League: Bozen Spitze, Salzburg macht weiter Boden gut

Wien. (PM EM) Am 8. Spieltag in der win2 day Ice Hockey League feierte Linz einen klaren Heimsieg gegen den KAC.

Tabellenführer Bozen schlug Budapest in der Overtime und Salzburg machte mit einem Heimsieg gegen Milano weiter Boden gut.

Capitals siegen in Villach nach Overtime

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals feiern am Sonntagabend einen 4:3-Overtimesieg beim EC iDM Wärmepumpen VSV.

Gegen den Spielverlauf bringt Elias Wallenta die Hausherren im ersten Drittel in Führung (14.). Ein Powerplaytor durch Senna Peeters stellt für eine sehr engagierte Caps-Offensive den Dosenöffner dar (37./PP1), doch nur 75 Sekunden später trifft John Hughes zur neuerlichen VSV-Führung (38.). Peeters schnürt wiederum nur 49 Sekunden danach einen Doppelpack (39.). Jakob Lilja sorgt in der 47. Minute für die hochverdiente Führung der Capitals. Dass die Wiener nicht alle drei Punkte aus der Draustadt mitnehmen, ist einem Fehler in der Schlussphase geschuldet. Gegen die mit dem Extra-Angreifer agierenden Villacher kann die Scheibe nicht geklärt werden. 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit gleicht Maximilian Rebernig aus (60.). In der Overtime sorgt Nick Bailen im Powerplay mit seinem ersten Saisontor für den Sieg der Wiener (65./PP1). Am Freitag sind die Vienna Capitals bei FTC-Telekom in Budapest zu Gast (18.30 Uhr).

Die Vienna Capitals nahmen das Gastspiel in Villach mit demselben Line-Up, das schon am Freitag gegen Innsbruck mit 4:0 siegte, in Angriff. Im Tor begann dementsprechend erneut der Schwede Adam Reideborn. Die Capitals fanden gleich zu Beginn jede Menge Chancen vor. Leon Wallner kam in Minute zwei nicht an VSV-Goalie Joe Cannata vorbei. Zwei Minuten später scheiterte Jakob Lilja zweimal am US-Amerikaner. In der siebten Minute wurden gleich zwei Strafen gegen die Hausherren ausgesprochen. Erst musste Paolo Wieltschnig wegen Haltens vom Eis. 41 Sekunden später gesellte sich Steven Strong wegen Spielverzögerung zu seinen Teamkollegen auf die Strafbank. Das torgefährliche Caps-Powerplay konnte allerdings weder in doppelter, noch in einfacher Überzahl anschreiben. Die Wiener gaben weiter den Ton an, doch entgegen dem Spielverlauf gingen die Villacher in Führung. Konstantin Komarek wollte die Scheibe nach einem Schuss der Hausherren im eigenen Drittel kontrollieren. Das Spielgerät fiel jedoch zu Elias Wallenta, der Reideborn aus kurzer Distanz keine Chance ließ (14.). In weiterer Folge fanden die Caps wieder einige gute Möglichkeiten vor, doch Senna Peeters traf in Minute 16 nur das Außennetz. Zwei Sekunden vor Drittelende wurde eine Strafe gegen Komarek wegen Haltens ausgesprochen.

Ausgesprochen ungefährlich zeigte sich das Powerplay der Hausherren, auch weil die Capitals in Unterzahl solide verteidigten. Nach Komareks Rückkehr gaben die Wiener wieder den Ton an. Ein Schuss von Nick Bailen wurde in der 24. Minute gefährlich abgefälscht. Eine Minute später scheiterte Leon Wallner direkt vor Cannata. In der 30. Minute gab es die nächste Strafe, diesmal gegen Ex-Caps-Verteidiger Alex Wall, der im Zuge eines Zweikampfs an der Bande den Schläger eines Wieners festhielt. Erneut konnten die Donaustädter in Überzahl nicht anschreiben. Im Anschluss musste Reideborn aufpassen. Der Schwede blieb unter anderem gegen Ex-Caps-Angreifer Joseph Cramarossa siegreich. In der 35. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Adler. Diesmal erwischte es Joel Teasdale wegen eines unerlaubten Körperangriffs. Diese Chance ließen sich die Wiener nicht entgehen. Nach einem tollen Pass von Komarek bediente Linden Vey den Austro-Belgier Peeters im Slot. Der 24-Jährige sorgte für den überfälligen Ausgleich (37./PP1). Die Freude über das 1:1 währte allerdings nicht lange. Reideborn konnte einen Distanzschuss in der 38. Minute abwehren, John Hughes verwandelte allerdings den Rebound. Doch nur 49 Sekunden später sorgte Peeters abermals für den Ausgleich. Der Angreifer lenkte ein scharfes Zuspiel von Wallner sehenswert ins kurze Eck (39.).

Der Schlussabschnitt gehörte den Capitals. Die Wiener kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und schnürten die Hausherren über weite Strecken in der eigenen Zone ein. Jérémy Grégoire, Scott Kosmachuk und Lilja waren einige der Protagonisten, die Chancen vorfanden, aber Cannata nicht bezwingen konnten. In der 47. Minute war der folgerichtige Führungstreffer dann perfekt. Der VSV-Goalie ließ erst einen Distanzschuss von Simon Bourque prallen, Lilja versenkte die Scheibe im anschließenden Getümmel (47.). In weiterer Folge verteidigten die Capitals clever. In der 54. Minute musste Shane Gersich jedoch wegen eines Hakens vom Eis. Auch in Unterzahl kontrollierten die Wiener das Spiel, hielten sich erneut schadlos. Erst in der Schlussphase mit dem Extra-Angreifer kamen die Villacher wieder zu Möglichkeiten. Die Wiener verteidigten lange souverän, doch in der 60. Minute konnte man sich einmal nicht aus der eigenen Zone befreien. Maximilian Rebernig mogelte den Puck 17 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum glücklichen Ausgleich ins Caps-Tor (60.).

In der Overtime fanden beide Teams brandgefährliche Chancen vor. Die Wiener konnten sich direkt nach Beginn der Verlängerung bei Reideborn bedanken, dass man nicht als Verlierer vom Eis gehen musste. In der 63. Minute fuhren zwei Spieler der Hausherren allein auf den Caps-Goalie zu. Ein Zuspiel von Kevin Hancock verkam jedoch zum Querschläger. 1:12 Minuten vor Spielende brachte Sean Larochelle Caps-Angreifer Kosmachuk zu Fall. Eine Zweiminutenstrafe wegen Beinstellens war die logische Konsequenz. In Überzahl machten die Caps dann den Deckel drauf. Bailen versenkte den Puck zum Sieg im gegnerischen Tor (65./PP1). Die Capitals gaben 52 Torschüsse ab, der VSV deren 39. Caps-Goalie Reideborn beendete das Spiel mit einer Fangquote von 92,31 Prozent.

Statement Mike Stewart, Head-Coach der Vienna Capitals „Wir haben sehr stark begonnen, waren in den ersten zehn Minuten des ersten Drittels richtig gut unterwegs. In den letzten zehn Minuten haben wir etwas nachgelassen. Der VSV hat Druck ausgeübt, aber Reideborn war zur Stelle. Beim 0:1 haben wir die Scheibe schon auf unserem Schläger gehabt, haben sie aber hergegeben. Von der Leistung her war ich aber nicht unzufrieden. Im zweiten Abschnitt sind wir viel besser in Fahrt gekommen, haben Chancen kreiert und als Mannschaft gut verteidigt. Das Team hat in allen drei Zonen des Eises sehr solide zusammengespielt. Im letzten Drittel war es ähnlich. Wir sind in Führung gegangen, haben den dritten Punkt aber in der letzten Minute hergeschenkt. Die Overtime war vogelwild. Beide Teams haben Chancen gehabt, aber Reideborn hat ein paar Top-Paraden gemacht. Am Ende hat unser Powerplay zugeschlagen und wir können den Extra-Punkt nach Wien mitnehmen. Wir freuen uns über den Sieg, aber mein Team besteht aus Profis. Sie wissen, dass wir diesen einen Punkt hergegeben haben. Wir werden diese Lektion mitnehmen und etwas daraus lernen.“

EC iDM Wärmepumpen VSV – Vienna Capitals 3:4 n. OT. (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Tore Villach: Elias Wallenta (14.), John Hughes (38.), Maximilian Rebernig (60.)

Tore Capitals: Senna Peeters (37./PP1, 39.), Jakob Lilja (47.), Nick Bailen (65./PP1)

Black Wings fertigen KAC ab

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings feiern vor heimischem Publikum einen klaren 6:1-Erfolg gegen den EC KAC.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel dominieren die Linzer die Partie und sichern sich drei wichtige Punkte. Damit entscheiden sie erstmals seit fünf Aufeinandertreffen wieder ein Duell gegen den Rekordmeister für sich und krönen ein perfektes Heimkracher-Wochenende.

Steinbach Black Wings – EC KAC 6:1 (1:1; 4:0; 1:0)

Tore: 1:0 Emilio Romig (4.Min); 1:1 Jan Drozg (7.Min/PP); 2:1 Luca Erne (21.Min); 3:1 Oskar Maier (22.Min); 4:1 Niklas Würschl (30. Min/PP); 5:1 Emilio Romig (31. Min/PP); 6:1 Henrik Neubauer (47.Min)

Zuschauer: 3.446

Nach einer emotionsgeladenen Partie mit verdienten drei Punkten am vergangenen Freitag galt es für die Linzer, sich erneut vor Heimpublikum zu beweisen. Gegen den Rekordmeister EC KAC mussten Lukas Kainz und Shawn St-Amant verletzungsbedingt aussetzen. Auch Paul Eder pausierte für diese Partie. Julian Pusnik kehrte nach seiner überstandenen Oberkörperverletzung zurück ins Line-up von Head Coach Philipp Lukas, Christoph Tialler nahm somit wieder seinen Platz in der Defensive ein. Die Partie war bereits von der ersten Sekunde an intensiv. Brady Shaw und Luis Lindner schnappten sich kurz hintereinander die Scheibe und stellten Rotjacken-Schlussmann Florian Vorauer bereits in den ersten Minuten auf die Probe. Die Stahlstädter schnappten sich nach einem Fehlpass der Gegner die Scheibe, und Emilio Romig brachte sie nach einem Zuspiel von Henrik Neubauer durch die Beine von Vorauer hinter die Torlinie (4. Minute). Die Klagenfurter versuchten, zum Gegenschlag anzusetzen, als Thomas Hundertpfund einen beherzten Schuss in Richtung rechtes Eck abgab. Dieser segelte jedoch am Kasten von Dylan Wells vorbei. Zum ersten Unterzahlspiel kam es für die Linzer in der 7. Minute. Marlon Tschofen musste wegen Haltens zwei Minuten auf die Strafbank. Die Rotjacken wussten diese Möglichkeit zu nutzen: Jan Drozg heizte auf den Puck und brachte ihn erfolgreich an Dylan Wells vorbei (7. Minute).

Mit einem Zwischenstand von 1:1 ging es intensiv weiter. Ein gewonnenes Bully für die Linzer in der Offensivzone brachte Vorauer zum Schwitzen. Ein erneutes Powerplay ließ nicht lange auf sich warten, dieses Mal jedoch für die Stahlstädter. Will Mackinnon durfte wegen Behinderung zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. Die Kärntner Verteidigung ließ sich jedoch nicht beunruhigen und schaffte es, sämtliche Versuche der Linzer Mannschaft zu verhindern. Die Partie schob sich in den folgenden Minuten von einer Seite zur anderen, beide Mannschaften versuchten, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Romig versuchte einen Doppelpack, indem er die Scheibe zentral auf den Klagenfurter Goalie abfeuerte, dieser wusste sich jedoch zu helfen. Neubauer versuchte sein Glück, als er sich auf der linken Seite vor dem Tor der Gegner freispielte. Sein Abschluss ging jedoch in die Arme von Vorauer. Auch der Linzer Kapitän Brian Lebler probierte, seine Mannschaft kurz vor der Pause noch in Führung zu bringen. Jedoch machte sich auch hier der Rotjacken-Goalie in seinem Kasten breit. Gefährlich wurde es für die Gäste in der letzten Spielminute, als die Stahlstädter sich einige Male an der Verteidigung vorbeizuschummeln versuchten. Neubauer schoss noch einmal beherzt aufs Tor, auch diese Chance konnte jedoch nicht umgemünzt werden. Somit ging es mit einem Pausenstand von 1:1 nach einem ausgeglichenen Drittel das erste Mal an diesem Abend in die Kabine.

Linzer starten Torspektakel

Der zweiten Abschnitt startete ereignisreich, Philipp Wimmer brachte die Scheibe direkt vor Vorauer. Auch Romig konnte seinen Abschluss nicht verwerten. Luca Erne verbuchte seinen ersten Treffer in der Saison, als er nach einem Zuspiel von Graham Knott ins linke Eck des gegnerischen Tors einnetzte (21. Minute). Wenige Sekunden später legte auch sein Teamkollege Oskar Maier mit seinem ersten Treffer in der Regular Season nach. Nach einem Pass von Luis Lindner baute er die Führung der Linzer auf 3:1 aus (22. Minute). In den folgenden Minuten verlagerte sich die Partie von einer Seite zur anderen. Die Klagenfurter versuchten zwar, an der Stahlstädter Verteidigung vorbeizukommen, konnten ihre Chancen jedoch nicht verwerten. Hundertpfund versuchte es dennoch, die Scheibe prallte jedoch an den Schienbeinschonern von Wells ab. In der 28. Minute musste Luis Lindner in die Kühlbox und zwei Minuten wegen Hakens absitzen. Nur acht Sekunden später musste jedoch auch Travis St. Denis wegen Beinstellens auf die Strafbank. Im Vier-gegen-vier ging es nun intensiv weiter, beide Mannschaften versuchten, im gegnerischen Kasten einzunetzen. Zu einem Powerplay für die Stahlstädter kam es jedoch dennoch, als sich Thimo Nickl zu einem Teamkollegen auf die Strafbank gesellen musste. Er bekam zwei Minuten wegen übertriebener Härte.

Die Linzer setzten alles daran, ihre Führung weiter auszubauen. Hundertpfund brachte ein Fünf-gegen-drei-Spiel hervor, als er Graham Knott das Bein stellte und somit zwei Minuten in der Kühlbox Platz nehmen durfte. Niklas Würschl nahm eine von Knott freigespielte Chance wahr und brachte die Scheibe durch die Beine von Vorauer hinter die Torlinie (30. Minute). Romig schaffte es doch noch, seinen Doppelpack zu komplettieren, als er wenige Sekunden später nachlegte. Nach einem Zuspiel von Topping schummelte er den Puck gekonnt an Vorauer vorbei ins linke Eck (31. Minute). Die Rotjacken versuchten abermals, den Rückstand auf die Linzer zu verkürzen. Ben Öfner versuchte es mit einem Abschluss, der jedoch am Körper von Knott abprallte. In den folgenden Minuten verlief die Partie von einer Seite zur anderen. Vier Minuten vor dem Ende des zweiten Abschnitts wurde es noch einmal spannend. Romig musste zwei Minuten wegen Stockschlags auf die Strafbank, was ein Überzahlspiel für die Gäste bedeutete. Dabei wurde es hitzig: Patrick Söllinger und Finn Van Ee mussten beide nach einem Fight für fünf Minuten aussetzen. Die Gäste konnten ihre Überzahl jedoch nicht erfolgreich nutzen. In der letzten Spielminute kam es noch zu einer Chance für die Klagenfurter, der Schuss aufs Tor segelte jedoch über den linken Pfosten hinweg. Nach einem torreichen zweiten Abschnitt ging es mit einer 5:1-Führung für die Linzer ein letztes Mal vom Eis.

Stahlstädter bringen Sieg nach Hause

Das letzte Drittel startete mit einem Vier-gegen-vier-Spiel. Zum Überzahlspiel für die Linzer kam es in der 42. Minute, als sich David Waschnig wegen Beinstellens zwei Minuten zu seinem Teamkollegen auf die Strafbank gesellen musste. Lange hielt die Überzahl jedoch nicht an: Stefan Gaffal musste wegen Stockschlags ebenfalls zwei Minuten pausieren. Wieder bei voller Mannschaftsstärke versuchten die Gäste, ihr Powerplay auszunutzen, blieben jedoch ohne weiteren Treffer. Gerd Kragl probierte sein Glück und versuchte, die Scheibe an Vorauer vorbeizubringen. Dieser machte sich jedoch zwischen seinen Pfosten breit. Die Linzer drangen in die Offensivzone der Gegner vor. Romig passte den Puck zu Neubauer, der ihn an Vorauer vorbei knapp über die Linie brachte (47. Minute). Das Tor wurde nach einem Videobeweis anerkannt, somit stand es 6:1. Die Klagenfurter gaben jedoch nicht auf. Hundertpfund versuchte es mit einem beherzten Schuss auf Wells, der jedoch an der linken Schulter des Linzer Goalies abprallte. Auch kurz danach wurde Wells unter Druck gesetzt, die Scheibe landete jedoch in seinem Handschuh. In den folgenden Minuten verlagerte sich das Spiel erneut von einer Seite zur anderen. Beide Mannschaften versuchten, ihre Chancen in ein weiteres Tor umzumünzen, blieben jedoch erfolglos. Sieben Minuten vor Schluss versuchte Maier, seinen zweiten Treffer zu erzielen, rutschte dabei jedoch selbst ins Tor. Die Klagenfurter setzten in den letzten fünf Minuten alles daran, den Rückstand auf die Linzer zu verkürzen. Maximilian Preiml versuchte es vor Dylan Wells mit einem beherzten Schuss aufs Tor, der Stahlstädter war jedoch zur Stelle und verhinderte diese Chance gekonnt. Auch Van Ee legte nach, Wells wehrte jedoch auch diesen Abschluss gekonnt ab. Auch in der letzten Spielminute schafften es die Gäste nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Die Schlusssirene besiegelte schließlich den 6:1-Erfolg der Stahlstädter.

Nach einer intensiven und torreichen Partie setzten sich die Linzer am Sonntagabend gegen den EC KAC schlussendlich mit 6:1 durch. Am kommenden Freitag steigt das nächste Heimspiel gegen den HC Pustertal. Tickets dafür sind unter tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

Red Bulls feiern verdienten 5:2-Heimsieg über Milano

Salzburg mit erstem 6-Punkte-Wochenende in dieser Saison

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann in der win2day ICE Hockey League das Heimspiel gegen den Milano Hockey Club mit 5:2 und holte damit an diesem Wochenende erstmals sechs Punkte.

Die Red Bulls gerieten zwar früh in Rückstand, ließen sich davon diesmal aber nicht beirren und zogen das bislang vielleicht beste Saisonspiel auf. Die Italiener konnten noch einmal auf 2:1 vorlegen, aber zu diesem Zeitpunkt hatten die Salzburger in einem rassigen Spiel schon deutlich mehr Chancen. Und nutzten diese nach dem neuerlichen Ausgleich zum 2:2 auch mit drei weiteren Toren, für die Mario Huber, Peter Schneider, Peter Hochkofler, Nash Nienhuis und Adam Brooks verantwortlich waren.

Spielverlauf

Beim ersten Aufeinandertreffen mit den Mailändern fehlten den Red Bulls mit den Rekonvaleszenten Florian Baltram, Thomas Raffl, Maximilian Wurzer und Florian Lanzinger vier Spieler. Dafür freute sich der 20-jährige Akademie-Stürmer Benedikt Krainer über sein heutiges Profi-Debüt mit den Red Bulls.

Die erste Chance gehörte Michael Raffl, der nach Solo ab der blauen Linie die Stange traf (2.). Fast im Gegenzug zog Diego Cuglietta aus dem linken Bullykreis ab und ohne Sicht für Salzburgs Goalie Atte Tolvanen landete die Scheibe im Kreuzeck (3.). Salzburg wurde dann drückender. Zunächst in einem guten Powerplay, dann mit Mario Huber, der direkt am Pfosten die Scheibe nicht im Tor von Jacob Smith unterbringen konnte (6.). Luca Auer hatte die nächste Möglichkeit nach kurzem Alleingang durch die Abwehr (8.). Gefolgt von einem weiterem starken Salzburger Powerplay. Es ging dann hin und her, beide Teams mit viel Zug zum Tor. Ein Halbdistanzschuss von Scott Valentine sprang fast über Atte Tolvanens Fanghandschuh, der Finne rettete in letzter Sekunde (16.). Und wieder Salzburg: Da scheiterte Mario Huber zuerst allein vorm Tor mit der Rückhand (17.), aber dann im Powerplay fälschte er den Schuss von Michael Raffl zum 1:1-Pausenstand ab (20.).

Nach der Pause legten die Gäste wieder vor. Diego Kostner traf im Nachschuss (25.), nachdem kurz zuvor ein Mailänder Powerplay-Treffer wegen Abseits noch aberkannt wurde. Mit einem Kunstschuss aus der Luft glich Peter Schneider die Partie im Powerplay wieder aus, Benjamin Nissner legte ihm gefühlvoll auf (29.). Die Partie wurde immer rassiger, mit vielen guten umkämpften Szenen vor beiden Toren. Die Salzburger Distanzschüsse waren zu harmlos bzw. mit zu wenig Verkehr vorm Tor, die Italiener stretchten das Spiel. Dante Hannoun zog bei so einer Gelegenheit übers Tor (36.). Abgefälscht direkt vorm Tor klappte es aber, Peter Hochkofler netzte nach einem Ali Wukovits-Schuss zur ersten Führung der Red Bulls in diesem Spiel ein (37.). Salzburg führte nach 40 Minuten mit 3:2.

Der Schlagabtausch ging im Schlussdrittel nahtlos weiter, ‚gewürzt‘ mit einigen harten Bodychecks. Gefährliche Schüsse wechselten sich mit hektischen Szenen vor den Toren ab, beide Teams drückten aufs Tempo. Benjamin Nissner zog knapp am Tor vorbei (49.), danach hatte Nick Poisson im 2 auf 1 die Chance (50.). In einem gefährlichen Unterzahlspiel probierte es Michael Raffl im 2 auf 1-Konter (53.). Milano drängte in der Schlussphase vehement in die Angriffszone, aber die Red Bulls konnten den Aufbau immer wieder stören. Nash Nienhuis traf dann von der blauen Linie an Freund und Feind vorbei zur Vorentscheidung (57.). Und Adam Brooks machte mit dem Empty-Netter nach zwei nervenaufreibenden Minuten gegen sechs Mailänder Feldspieler den Deckel drauf (60.). Die Red Bulls gewannen verdient mit 5:2 und feierten den ersten Heimsieg in der laufenden win2day ICE Hockey League.

Statement Mario Huber „Das Spiel heute hat sich sehr gut angefühlt. Die Mannschaft hat super füreinander gekämpft, wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, besser umgesetzt, und sind froh, dass wir mal daheim gewonnen haben. Es hilft uns, dass wir es wieder einfacher angehen. Heute war es jedenfalls ein verdienter Sieg.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Milano Hockey Club 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Tore:

0:1 | 02:27 | Diego Cuglietta

1:1 | 19:11 | Mario Huber | PP

1:2 | 24:40 | Diego Kostner

2:2 | 28:25 | Peter Schneider | PP

3:2 | 36:09 | Peter Hochkofler

4:2 | 56:20 | Nash Nienhuis

5:2 | 59:32 | Adam Brooks | EN

Zuschauer: 2.612

Bozen gewinnt im Penaltyschießen gegen Ferencváros – Ungarn mit 4:3 geschlagen

Bozen. (PM HCB) Vierter Sieg in Folge für den HCB Südtirol Alperia, der seine Punkteserie fortsetzt und damit weiterhin an der Spitze der ICE Hockey League steht.

Vor 3.400 Zuschauern in der Sparkasse Arena bezwingen die Weiß-Roten den FTC-Telekom nach einem äußerst umkämpften Spiel mit 4:3 im Penaltyschießen. Nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand drehen die Foxes die Partie bereits im ersten Drittel dank der Treffer von Ratcliffe, Leslie und Frigo. Zu Beginn des Mittelabschnitts gelingt den Ungarn der Ausgleich. Danach herrscht bis zum Penaltyschießen lange Stillstand. Dort erweisen sich Schneiders Treffer und Costantinis Paraden als entscheidend.

Der Spielverlauf. Für Trainer Karhula bleibt die Aufstellung unverändert. Lediglich im Tor gibt es einen Wechsel: Costantini steht heute von Beginn an zwischen den Pfosten, während Domingue pausiert.

Die Foxes sehen sich in den ersten Minuten mit dem Angriff der Ungarn konfrontiert. In Überzahl gehen die Gäste bereits nach etwas mehr als 3 Minuten in Führung: Rönni spielt den Puck geschickt zu Tammela, der direkt abzieht und Costantini keine Chance lässt. Bozen versucht, sich aufzubäumen, zeigt sich aber vor allem in der Defensive unpräzise. Ferencváros gelingt es, mit viel Bewegung Druck aufzubauen. Die größte Chance hat Remolato, der nach einem Breakaway jedoch an Balizs scheitert. In der 14. Minute findet Lindgren nach mehreren guten Möglichkeiten der Gäste zum zweiten Treffer die Lücke und trifft aus mittlerer Distanz spektakulär ins Kreuzeck zum 2:0. Die Weiß-Roten brauchen dringend eine Reaktion – und diese fällt furios aus: 75 Sekunden später verwertet Ratcliffe einen Abpraller von Balizs nach einem Schuss von Buono und verkürzt auf 1:2. In der 17. Minute fällt auch der Ausgleich. McClure schnappt sich den Puck und bedient den nachrückenden Leslie, der sein erstes Tor im weiß-roten Trikot erzielt. Die Gastgeber geben sich damit jedoch nicht zufrieden und gehen 61 Sekunden vor der ersten Drittelpause sogar in Führung: Nach einer schönen Aktion von Remolato landet der Puck bei Frigo, der ihn präzise ins Kreuzeck schlenzt und damit seinen ersten Saisontreffer feiert.

Die Ungarn erwischen zu Beginn des Mittelabschnitts einen Kaltstart: Nur 28 Sekunden nach dem ersten Bully spielt Heljanko den Puck auf Lindgrens Schläger. Dieser zieht einen flachen Schuss ab, der zum 3:3 einschlägt. Danach beginnt eine lange ausgeglichene Phase. Bozen erspielt sich jedoch die besseren Chancen, um erneut in Führung zu gehen: zunächst Ratcliffe bei einem Breakaway, dann Gazley nach einer schönen Kombination mit Bradley und schließlich erneut Kivihalme. Balizs hält jedoch stark und gibt seinen Teamkollegen dadurch Sicherheit. Auf der anderen Seite prüfen Heljanko und Tyni den Bozner Schlussmann Costantini. Nach 40 Minuten steht es weiterhin unentschieden.

Im dritten Drittel achten beide Mannschaften darauf, nicht zu viel zu riskieren, dennoch gibt es einige Chancen. Bozen versucht es mit einer starken Einzelaktion von Kivihalme. Auf der anderen Seite bleibt Ferencváros gefährlich und kommt durch Silye beinahe zur Führung. In den letzten Minuten des dritten Drittels lassen die Foxes ein Überzahlspiel ungenutzt. Ansonsten machen sich zunehmend schwere Beine bemerkbar – schließlich ist es bereits die erste englische Woche des Jahres. Es bleibt beim Unentschieden und geht in die Verlängerung. Dort erhalten die Ungarn die Möglichkeit zu einem Powerplay. Tammela vergibt dabei eine eigentlich hundertprozentige Torchance. Anschließend rückt Costantini in den Mittelpunkt und glänzt mit zwei starken Paraden.

Die Entscheidung fällt schließlich im Penaltyschießen. Als einziger Spieler trifft Schneider – seine Ausführung mit der Rückhand ist besonders sehenswert. Costantini hält zwei von drei Penaltys und hat bei einem Versuch zudem den Pfosten auf seiner Seite. Der Zusatzpunkt geht damit an Bozen.

HCB Südtirol Alperia – FTC-Telekom 4 – 3 SO [3-2; 0-1; 0-0; 0-0; 1-0]

Tore: 03:21 Jussi Tammela PP1 (0-1); 13:34 Jesper Lindgren (0-2); 14:49 Isaac Ratcliffe (1-2); 16:16 Zac Leslie (2-2); 18:59 Luca Frigo (3-2); 20:28 Jesper Lindgren (3-3); Entscheidender Penalty: Cole Schneider

Torschüsse: 33-36

Strafminuten: 4-4

Schiedsrichter: Rivis, Huber / Fleischmann, Pardatscher

Zuschauer: 3.411

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