Wölfe Freiburg müssen auf ihren Goalie vorerst verzichten

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg muss vorerst auf Torhüter Christian Schneider verzichten.

Nachdem Schneider am vergangenen Wochenende aufgrund einer Verletzung im Trainingsbetrieb vorsichtshalber geschont wurde und nicht zum Einsatz kam, haben weitere medizinische Untersuchungen nun eine Unterkörperverletzung ergeben.

Der Torhüter wird dem EHC Freiburg damit voraussichtlich rund zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Über seine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird abhängig vom weiteren Genesungsverlauf entschieden.

Der EHC Freiburg wünscht Christian Schneider eine gute und schnelle Genesung und hofft, ihn bald wieder zurück auf dem Eis begrüßen zu können.

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