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Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Wölfe Freiburg müssen auf ihren Goalie vorerst verzichten
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Wölfe Freiburg müssen auf ihren Goalie vorerst verzichten

28. September 20261 Mins read59
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Christian Schneider, hier noch im Eispiraten-Dress - © Starbulls Media Schirmer
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Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg muss vorerst auf Torhüter Christian Schneider verzichten.

Nachdem Schneider am vergangenen Wochenende aufgrund einer Verletzung im Trainingsbetrieb vorsichtshalber geschont wurde und nicht zum Einsatz kam, haben weitere medizinische Untersuchungen nun eine Unterkörperverletzung ergeben.

Der Torhüter wird dem EHC Freiburg damit voraussichtlich rund zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Über seine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird abhängig vom weiteren Genesungsverlauf entschieden.

Der EHC Freiburg wünscht Christian Schneider eine gute und schnelle Genesung und hofft, ihn bald wieder zurück auf dem Eis begrüßen zu können.

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