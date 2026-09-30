Zwei Heimspiele für die Indians am Wochenende: Derby fast ausverkauft

Doppeltes Heimspiel-Wochenende am Hühnerberg: Die ECDC Memmingen Indians empfangen am Freitagabend die Lausitzer Füchse in der KUTTER-Arena, am Sonntag kommt es dann zum mit Spannung erwarteten Derby mit den Ravensburg Towerstars.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart wollen die Rot-Weißen vor heimischem Publikum weitere Punkte sammeln.

Die Indians können mit dem Start in die neue DEL2-Spielzeit zufrieden sein. Nach Erfolgen in Weiden, gegen Dresden und gegen Freiburg musste sich das Team von Daniel Huhn am vergangenen Sonntag erstmals geschlagen geben. Beim achtmaligen Meister, der Düsseldorfer EG, hielten die Memminger über weite Strecken gut mit, mussten sich am Ende aber mit 0:3 geschlagen geben. Mit acht Punkten aus den ersten vier Partien haben sich die Indians dennoch eine gute Ausgangslage erarbeitet. Nun folgen zwei Heimspiele innerhalb von nur drei Tagen.

Freitag: Lausitzer Füchse zu Gast

Am Freitagabend (20 Uhr) empfangen die Indians die Lausitzer Füchse aus Weißwasser. Die Sachsen kommen mit drei Niederlagen und einem Sieg in die Maustadt. Nachdem am ersten Spieltag gegen Bad Nauheim gewonnen wurde, folgten gegen Kassel, Bietigheim und Landshut jeweils Niederlagen. Gegen die Steelers unterlagen die Füchse aber erst in der Overtime, sodass sie aktuell vier Punkte aufweisen. Die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer Im Sommer setzte man in Weißwasser auf eine Mischung aus Kontinuität und Veränderungen, vor allem die Verpflichtung von Jacob Schmidt-Svejstrup ließ aufhorchen. Der dänische Nationalspieler mit deutschen Wurzeln gilt als einer der großen Hoffnungsträger im Team von Trainer Christof Kreutzer, das ansonsten recht nordamerikanisch geprägt ist. Die Importstellen werden von drei Kanadiern und einem US-Amerikaner besetzt, mit Brett Humberstone steht auch ein letztjähriger Finalgegner aus Deggendorf unter Vertrag.

Sonntag: Derby gegen die Towerstars

Nur zwei Tage später wartet das nächste Highlight in der KUTTER-Arena. Am Sonntag um 18:30 Uhr gastieren die Ravensburg Towerstars zum ersten DEL2-Duell mit den Indians am Hühnerberg. Die Oberschwaben zählen seit Jahren zu den etablierten Teams der Liga und verfügen auch in dieser Saison über einen prominent besetzten Kader.

Der Start der Towerstars verlief wechselhaft. Zum Auftakt gelang ein 3:2-Erfolg in Rosenheim, anschließend folgte ein Sieg nach Penaltyschießen gegen Regensburg. Am vergangenen Wochenende mussten die Ravensburger dagegen zwei Niederlagen hinnehmen: Gegen Düsseldorf unterlag man zuhause mit 1:2, in Dresden mit 2:5. Nach vier Spielen stehen damit fünf Punkte zu Buche. Im Kader finden sich zahlreiche erfahrene DEL2-Akteure, unter anderem Simon Sezemsky, Denis Pfaffengut, Nickolas Latta sowie die Kontingentspieler Matt Fonteyne, Mark Rassell, Matthew Struthers und Odeen Tufto.

Für die Indians wartet damit ein attraktives Doppel-Heimspiel-Wochenende. Nicht mitwirken kann dabei Matteo Gennaro, der schon zuletzt gegen Düsseldorf pausieren musste. Der Italo-Kanadier wird mindestens dieses Wochenende noch aussetzen, anschließend hoffen die Indianer auf ein Comeback ihres Topscorers.

Blaulichttag & Derby: Vorverkauf läuft weiter

Am Freitagabend veranstalten die Indians ihren jährlichen Blaulichttag. Hilfskräfte aus der Region sind dabei eingeladen, das Spiel gegen die Füchse kostenlos zu besuchen. Der ECDC möchte sich damit für den Einsatz der zahlreichen Ehrenamtlichen bedanken. Anmeldungen sind bis Mittwoch beim Verein möglich.

Für das Derby gegen Ravensburg waren Mitte der Woche nur noch rund 300 Karten verfügbar. Ob damit am Spieltag überhaupt noch eine Abendkasse angeboten wird, ist fraglich. So oder so, wird die KUTTER-Arena voll sein, um das erste Aufeinandertreffen beider Standorte seit vielen Jahren zu begutachten.

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